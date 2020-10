Cérémonie de remise des récompenses aux meilleurs élèves de l’année scolaire 2019-2020, le 28 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville a organisé, mercredi 28 octobre, une cérémonie pour féliciter et récompenser les excellents élèves de l'année scolaire 2019-2020 qui avaient brillé lors de concours internationaux, nationaux ou encore municipaux.



Lors de la cérémonie d’ouverture, Lê Hông Son, directeur du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les autorités municipales avaient approuvé deux projets holistiques très importants du secteur sur 51 projets visant au développement de la ville.



Il s’agit d’un projet sur l'éducation intelligente et d’un autre de formation des ressources humaines de qualité internationale. C'est une fierté mais aussi une énorme responsabilité de l'ensemble du secteur éducatif afin de répondre à la demande en ressources humaines de haute qualité et de qualité internationale au service du développement de la ville.



Avec la mondialisation et la 4e révolution industrielle, la demande en ressources humaines de haute qualité de la ville est énorme. Malgré de nombreuses difficultés, les résultats de l'enseignement et de la formation d'élèves doués au cours de l'année scolaire 2019-2020 sont très encourageants, avec un nombre plus élevé que la précédente.



Prix internationaux



Plus précisément, à Hô Chi Minh-Ville, un élève a remporté une médaille d'argent aux Olympiades internationales de mathématiques. Il s'agit de Nguyên Mac Nam Trung, élève du lycée des doués (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville). Le Comité populaire a décidé de le récompenser en lui offrant 150 millions de dôngs, et a attribué à son enseignant Nguyên Trong Tuân une récompense de 80 millions de dôngs. En outre, deux élèves ont remporté des médailles d'or, dix d'argent et six de bronze au Concours international de robots dédié aux jeunes.



Pour les Olympiades de mathématiques, un élève a remporté une médaille d'argent et dix de bronze. De même, au concours international des sciences et technologies des Olympiades Genius, Hô Chi Minh-Ville a également eu trois élèves remportant la médaille d'argent et un celle de bronze.



Dans les concours nationaux réservés aux excellents étudiants, Hô Chi Minh-Ville a remporté cinq 1er prix, 28 2e, 43 3, 40 prix d'encouragement et deux prix thématiques pour le concours national des élèves en sciences et technologies. De plus, au cours de l'année scolaire 2019-2020, sur l'ensemble de la ville, il a été recensé 253.534 élèves obtenant le titre d'excellents élèves.



Lors de son allocution, Nguyên Thanh Phong, président du Comité populaire municipal, a déclaré que 2019-2020 avait été une année scolaire historique avec de nombreuses difficultés causées par l’épidémie de COVID-19. Pourtant, 34 élèves ont remporté des prix à des concours internationaux de robots pour les jeunes, à des Olympiades internationales des mathématiques, à des Olympiades internationales du génie scientifique et technologique et au concours Robitics.



Il s'agit de compétitions internationales associées au système éducatif STEM et conformes à l'orientation de la ville sur l'éducation intelligente, l'éducation associée aux sciences et technologies. Les lauréats viennent non seulement présents d’écoles de prestige, mais également d’écoles de banlieue. Cela montre que l'éducation de la ville est très homogène.



Le président du Comité populaire municipal a également suggéré que le secteur de l'éducation, les écoles et plus généralement les secteurs, les unités et chaque famille continuent de cultiver les "excellents germes" d'aujourd'hui pour qu’elles puissent s’épanouir.



M. Phong a ajouté que les localités doivent continuer d'augmenter leurs investissements, de promouvoir la construction d'écoles aux normes avancées, l'intégration régionale et internationale. Ce sera une base solide pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. -CVN/VNA