Photo : VNA

Ho Chi Minh Ville (VNA) – Entre janvier et février, les exportations des marchandises de Ho Chi Minh-Ville ont atteint 7,38 milliards de dollars, soit une progression de 5,9 % en un an, selon l’Office municipal des statistiques.

Concernant la structure des marchandises d'exportation, pendant ce laps de temps, le groupe industriel avec une valeur de plus de 5,3 milliards de dollars, a connu une augmentation de près de 43% en variation annuelle et a représenté 77% de la proportion des marchandises exportées. Viennent ensuite c’est le groupe des produits agricoles avec une valeur de 695,3 millions de dollars (+63,3%) et celui des produits aquatiques avec une valeur de 179,3 millions de dollars (+85,2%) représentant respectivement plus de 10% et 2,6% du chiffre d'affaires total à l'export. Enfin, c’est le groupe des produits forestiers ayant une valeur de 146,2 millions de dollars (+10,2%) qui occupe 2,1% de la structure des marchandises exportées.

Le plus grand exportateur de la ville a été la Chine, qui représentait 1,32 milliard de dollars ou 19,2% du total, devant les États-Unis. -VNA