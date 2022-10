Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Ngô Minh Châu, qui a reçu jeudi après-midi 20 octobre une responsable du Département d’État américain, a exhorté les entreprises américaines à continuer d’investir dans la mégapole du Sud.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Ngô Minh Châu et la sous-secrétaire adjointe principale du Bureau des affaires économiques et commerciales du Département d’État américain, Whitney Baird. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville souhaite des investissements américains dans les domaines correspondant aux avantages des États-Unis et aux priorités de la ville, tels que la construction de ports en eau profonde et d’infrastructures de transport routier, la transformation numérique, les énergies propres, a-t-il dit à la sous-secrétaire adjointe principale du Bureau des affaires économiques et commerciales du Département d’État américain, Whitney Baird.



Ngô Minh Châu s’est dit ravi du développement solide, de la coopération étendue et substantielle dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis qui sont des partenaires commerciaux importants l’un pour l’autre.



Dans la mégapole du Sud, les États-Unis comptent actuellement plus de 500 projets d’investissements totalisant environ 1,3 milliard de dollars, se classant au 10e rang des pays et territoires investissant dans la ville. Ils sont le premier partenaire commercial de la ville avec un chiffre d’affaires total à l’importation et à l’exportation de 4,4 milliards de dollars au cours des six premiers mois de cette année.



Cependant, ce bilan reste encore inférieur au potentiel et au désir des deux parties, a-t-il indiqué, espérant voir davantage de projets entre les partenaires américains et Hô Chi Minh-Ville dans un proche avenir pour matérialiser les accords et les potentialités de coopération bilatérale.



Whitney Baird a pour sa part partagé les résultats du Forum des affaires de haut niveau Vietnam-OCDE pour l’Asie du Sud-Est, qui vient de se terminer à Hanoi, et exprimé sa joie de se rendre à Hô Chi Minh-Ville, la locomotive économique du Vietnam.



Après son tour au port de Cat Lai, elle a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les douanes américaines et Hô Chi Minh-Ville dans le dédouanement des marchandises.



Elle a affirmé que le gouvernement américain souhaite toujours avoir une diversité et une richesse dans l’approvisionnement en marchandises entre les pays pour promouvoir l’offre internationale et s’intéresse donc à la proposition de coopération de Hô Chi Minh-Ville dans ce domaine.



Dans le contexte où le changement climatique affecte de plus en plus la vie sociale, qui a besoin de sources d’énergie propres et vertes, les États-Unis souhaitent développer davantage les activités d’investissement et de coopération commerciale des entreprises américaines à Hô Chi Minh-Ville, continuant de matérialiser les potentialités de coopération bilatérale, a-t-elle indiqué. – VNA