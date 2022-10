Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen et la présidente de Singapour Halimah Yacob. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, a reçu le 19 octobre dans la ville, la présidente de Singapour Halimah Yacob à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam du 16 au 20 octobre.



Il a affirmé que Singapour était un partenaire important dans le commerce et l'investissement. Les programmes de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et les ministères, secteurs et entreprises de Singapour ont bénéficié aux deux parties.

Outre les activités économiques, les activités d'échange et de connexion dans les domaines de la culture, de l'éducation et du tourisme ainsi que les activités de transfert scientifique et technologique sont de plus en plus renforcées.



Nguyen Van Nen a souhaité que Singapour coopère et partage ses expériences dans les énergies renouvelables, l'énergie verte, la construction d'infrastructures, la lutte contre le changement climatique, la promotion du développement d'une communauté d'entreprises innovantes, le développement de produits clés...



La présidente singapourienne Halimah Yacob a exprimé son plaisir de revenir visiter la mégapole du Sud, félicitant la ville pour son rétablissement rapide et efficace après la maîtrise de l'épidémie de COVID-19.

Elle a hautement apprécié l'objectif de faire de Ho Chi Minh-Ville le centre économique et financier du pays et de la région. Elle a également partagé les difficultés et les défis auxquels la ville est confrontée en termes d'infrastructures, de ressources humaines, de technologie.

Elle a souligné que de nombreuses entreprises singapouriennes souhaitaient investir à Ho Chi Minh-Ville en raison de ses ressources humaines jeunes, de ses conditions de vie et surtout de l'attention des dirigeants locaux aux investissements.



Selon le Service municipal, en 2021, le chiffre d'affaires total import-export entre Ho Chi Minh Ville et Singapour a atteint près de 8 milliards de dollars. - VNA