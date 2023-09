Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville et la province chinoise du Zhejiang ont de nombreuses opportunités de renforcer la coopération entre leurs agences élues par le peuple, a déclaré vendredi 8 septembre le vice-président du Conseil populaire municipal Nguyên Van Dung.

Le vice-président du Conseil populaire municipal Nguyên Van Dung (à droite) et le vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN) et chef de la délégation provinciale du Zhejiang, Gao Xingfu. Photo : VNA

Recevant Gao Xingfu, vice-président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN) et chef de la délégation provinciale du Zhejiang, il a souligné que les deux parties peuvent promouvoir la coopération et le partage d’expériences dans l’élaboration de résolutions d’agences élues par le peuple, les activités de surveillance et les rencontres avec les électeurs.Hô Chi Minh-Ville souhaite intensifier davantage la coopération avec la localité chinoise dans des domaines d’intérêt mutuel tels que la promotion du commerce et des investissements, élargissant ainsi le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays, a-t-il souligné.Selon Nguyên Van Dung, ces derniers temps, le Parti, le gouvernement et les peuples vietnamien et chinois ont attaché une grande importance à la promotion du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays pour le bénéfice de leurs peuples.Sur la base de relations bilatérales solides, Hô Chi Minh-Ville a établi des liens de coopération amicale avec un certain nombre de localités chinoises, dont le Zhejiang, a-t-il noté.Les autorités municipales veillent toujours à renforcer davantage les relations de coopération avec les localités chinoises, en particulier dans l’échange de délégations, le partage d’expériences en matière de développement économique et les échanges entre les peuples, a-t-il ajouté.Pour sa part, Gao Xingfu a exprimé sa satisfaction quant au développement fructueux des relations Vietnam-Chine, notamment dans les domaines du commerce et des investissements. Il a affirmé que les dirigeants du Parti et de l’État chinois en général, et du Zhejiang en particulier, attachent toujours une grande importance aux relations de coopération avec le Vietnam, y compris Hô Chi Minh-Ville.Il a déclaré que le Zhejiang et Hô Chi Minh-Ville partagent de nombreuses similitudes en termes de géographie et de rôle dans l’économie de chaque pays, de sorte qu’ils ont de nombreuses opportunités d’élargir leur coopération et de se soutenir pour leur développement mutuel, comme le partage d’expériences en matière d’attraction des investissements étrangers et de coopération entre les entreprises.Le responsable chinois a exprimé son désir de renforcer la coopération avec le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville dans les échanges de délégations, le partage d’expériences en matière d’engagement des électeurs et de travail de surveillance, afin de consolider et de renforcer davantage la coopération politique, économique, culturelle et populaire entre les deux peuples, les deux localités et les deux pays en général. – VNA