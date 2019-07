Cérémonie de signature du protocole d'accord sur la coopération dans la mise en œuvre des projets dans du programme mondial des villes intelligentes de la période 2019-2022. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le consulat général du Royaume-Uni à Ho Chi Minh-Ville et le service municipal des Transports et des Communications ont signé le 17 juillet un protocole d’accord sur la mise en œuvre d’une série de projets destinés à faire de cette mégapole une ville intelligente.

Dans le cadre de cet accord, le consulat général du Royaume-Uni travaillera également avec le Service municipal des Transports et des Communications pour mettre en œuvre un projet de développement d’un système d’informations géographiques pour le réseau d'évacuation des eaux.

Lors de la cérémonie de signature, Ngo Minh Chau, vice-président du Comité populaire municipal, a salué la contribution du Consulat général du Royaume-Uni et le consul général Ian Gibbons à la promotion de la coopération et de l'amitié entre les deux pays, et entre le Royaume-Uni et Ho Chi Minh-Ville.

Il a suggéré au Consulat général du Royaume-Uni de continuer à soutenir Ho Chi Minh-Ville dans la construction et le développement d'une ville intelligente, en particulier dans la construction d'un centre financier et la promotion de l'innovation.

Ian Gibbons a souligné que le Royaume-Uni était prêt à s'associer à la mégapole du Sud dans des domaines d'intérêt commun afin d'apporter des avantages concrets à deux parties et de contribuer à renforcer les relations bilatérales. -VNA