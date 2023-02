Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les responsables de Hô Chi Minh-Ville et de la ville allemande de Francfort ont convenu lors de leur rencontre, lundi 13 février dans la mégapole du Sud, de faire avancer davantage les domaines de coopération entre les deux localités.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai et la maire par intérim de la ville allemande Nargess Eskandari-Grünberg, à Hô Chi Minh-Ville, le 13 février. Photo : VNA

Recevant la maire par intérim de la ville allemande Nargess Eskandari-Grünberg, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, s’est félicité de l’inauguration du Bureau de représentation de Francfort à Hô Chi Minh-Ville, et a affirmé coopérer et créer les meilleures conditions possibles pour son fonctionnement afin de contribuer à renforcer les relations bilatérales.Phan Van Mai a souligné que lors de leurs discussions passées, les responsables des deux villes ont convenu de favoriser leur coopération dans le commerce, l’investissement, l’éducation, la transformation numérique et la transition énergétique verte.Hô Chi Minh-Ville s’est efforcée d’accélérer la coopération bilatérale et de traduire ses accords de coopération avec d’autres localités allemandes en projets concrets, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, a-t-il indiqué.Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a suggéré que Hô Chi Minh-Ville et Francfort s’associent pour examiner la mise en œuvre de leurs travaux communs et étendre leur portée à davantage de secteurs d’intérêt commun.La mégapole du Sud souhaite apprendre des expériences de la ville allemande en matière de planification et de gestion urbaine, et favoriser la coopération bilatérale dans l’éducation, la formation professionnelle et les échanges de jeunes.Pour sa part, Nargess Eskandari-Grünberg a déclaré que Francfort est disposée à coopérer avec Hô Chi Minh-Ville dans l’échange d’expériences en matière de gestion des transports urbains, d’éducation et de formation professionnelle, de développement de logiciels et d’introduction de leurs produits spécifiques.Elle a informé son hôte que sa délégation, pendant son séjour dans la ville, assistera à la cérémonie d’inauguration du bureau, à des événements de réseautage d’affaires et visitera un certain nombre d’établissements d’enseignement locaux. – VNA