Un échange de vue entre les dirigeants de la ville et l’AmCham. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Ho Chi Minh-Ville, en coopération avec la Chambre américaine de commerce au Vietnam (AmCham), a organisé le 25 avril un échange de vue entre les dirigeants de la ville et l’AmCham.



Lors de l’événement, Phan Van Mai, président du Comité populaire municipal a annoncé que la ville collectait des avis des entreprises, associations et expert locaux pour le Projet d’amélioration de l'efficacité de l'attraction des investissements directs étrangers dans la ville au cours de la période 2023 - 2025, avec une vision à l'horizon 2030. Le projet a pour but de faire d'ici 2030 de Ho Chi Minh-Ville une ville industrielle et de services moderne ; un leader de l'économie numérique et de la société numérique ; un centre économique, financier, commercial, scientifique, technologique et culturel de l'Asie du Sud-Est.



Les dirigeants de la ville ont souhaité que les entreprises américaines échangent et partagent des informations avec la ville dans les domaines comme marchés des capitaux et services financiers, économie numérique et technique numérique, fabrication, chaîne d'approvisionnement et logistique, énergie, santé, éducation...



La ville s'engage à toujours accompagner ; assurer un environnement d'affaires et d'investissement stable ; protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs ; créer toutes les conditions favorables aux entreprises américaines menant leurs activités commerciales de manière efficace, stable et à long terme dans la ville, a souligné Phan Van Mai.



Gregory Testerman, président d'AmCham a précisé que la communauté des affaires américaine était intéressée par le plan d’attirer des investissements dans la haute technologie et l'innovation dans la ville de Thu Duc ainsi que le projet de construction d'un centre financier régional et international. Les entreprises américaines ont souhaité que la ville s'ouvre plus largement pour la participation des investisseurs étrangers au marché financier et facilite le processus de visa pour les entrepreneurs et les investisseurs.



Mme Susan Burns, consulat général des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville a précisé que l’Association des entreprises américaines au Vietnam était en croissance constante pour atteindre actuellement plus de 2.000 membres qui avaient investi des milliards de dollars dans la ville. Face à la récession et aux conflits, la ville a besoin de réformes solides dans tous les aspects pour tirer parti des opportunités de détournement d'investissement, favorisant ainsi une reprise et un développement économiques efficaces. - VNA