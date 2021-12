Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a récemment lancé un plan de construction d’un million de logements à bas coûts, considéré comme un des projets les plus ambitieux de la ville. Cependant, du plan à la pratique, il faut encore beaucoup de participation, de contributions et de ressources communes de la part de toute la société.

Photo: H.N/vietnambiz.vn

Le directeur général de Savills Vietnam, Su Ngoc Khuong, a déclaré que si le projet de construction d’un million de logements à bas prix est approuvé rapidement, avec un fonds foncier bon marché et une marge bénéficiaire de 7 à 10%, les investisseurs et promoteurs immobiliers seront en mesure de le développer pour le bien-être de la société.Selon lui, deux facteurs sont importants, à savoir l’emplacement et le fonds foncier. En termes de localisation, il est clair que les projets immobiliers résidentiels destinés aux personnes à faible revenu ne peuvent pas trouver de bon emplacement comme ceux à but commercial.Le deuxième facteur est le fonds foncier, qui joue un rôle important dans la détermination du coût des produits et de l’efficacité du projet. Il faudra veiller aux différents prix des terrains pour une meilleure mise en œuvre."Si la ville dispose d’un fonds foncier à attribuer aux entreprises pour mettre en œuvre le projet, ce sera plus faisable. En outre, en ce qui concerne la question du temps de mise en œuvre, en mettant l’accent sur les questions juridiques, je pense que les licences et les approbations doivent être données rapidement pour résoudre le problème pendant 2022 et atteindre l’objectif d’un million d’appartements, un objectif plutôt ambitieux", a-t-il affirmé.Le problème actuel à Hô Chi Minh-Ville est que le fonds foncier au centre des 1er, 3e et 7e arrondissements n’est plus disponible. Dès lors, deux options peuvent être envisagées.Le premier est l’orientation vers l’utilisation du fonds foncier pré-planifié dans ces zones pour des projets de logements à faible coût. La seconde est de choisir des zones en dehors du centre-ville comme Binh Chanh, Hoc Môn, Cu Chi... car il y existe des terrains vacants adaptés.Cependant, la question de la distance entre le lieu de travail et celui de résidence est aussi quelque chose à calculer, afin d’assurer le bien-être des locataires.L’expert a déclaré : "Nous pouvons tout réaliser si les organes compétents ont une détermination et une orientation ainsi qu’une direction stricte". La politique du logement abordable concerne l’intérêt de la main-d’œuvre - groupe de personnes qui jouent un rôle très important dans le développement économique et social de la ville.Lors de la récente vague de l’épidémie de COVID-19, on enregistre un flux des travailleurs quittant la ville. Leur problème fondamental est le fait d’avoir des revenus instables et faibles, de sorte que leur loyer devient un lourd fardeau."Si nous pensons seulement à réduire les loyers de 30 à 50%, cela empêchera les travailleurs de lier leur dévouement à cette ville. Par conséquent, au lieu d’une location bon marché, pourquoi ne pensons-nous pas à vendre leur maison aux prix les plus appropriés, avec un paiement préférentiel, avec un cycle de paiement pouvant aller jusqu’à 30 ou 50 ans", a souligné Su Ngoc Khuong.En termes de financement, il a déclaré que si le projet est approuvé rapidement, dispose d’un fonds foncier bon marché et d’une marge bénéficiaire de 7 à 10%, les investisseurs et les promoteurs immobiliers seront prêts à l’envisager. De nombreux investisseurs, même avec des bénéfices inférieurs, sont prêts à l’exécuter car ils souhaitent contribuer à la société. – CVN/VNA