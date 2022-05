Les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville reçoivent la délégation des entreprises autrichiennes. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville souhaite avoir plus d'activités de promotion de l’investissement des entreprises autrichiennes sur son sol pour mettre en eouvre des activités de coopération entre les deux parties, a affirmé lundi Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal.

En recevant lundi à Ho Chi Minh-Ville une délégation des entreprises autrichiennes conduite par l’ambassadeur d'Autriche au Vietnam, Hans-Peter Glanzer, Vo Van Hoan a affirmé que des entreprises autrichiennes accordaient un grand intérêt aux domaines qui étaient également des problèmes à résoudre de la ville.

En particulier, des modèles et méthodes efficaces proposés par des entreprises autrichiennes devraient être étudiés et mis en œuvre prochainement dans la ville, a-t-il dit.

Il a également appelé aux entreprises autrichiennes à investir dans le traitement de déchets et des eaux usées et l’édification de ville intelligente.

L'ambassadeur Hans-Peter Glanzer a déclaré qu'il s'agissait de la première délégation des entreprises autrichiennes à arriver au Vietnam deux ans après l'épidémie de COVID-19, dans le but de rechercher des opportunités de coopération d'investissement avec Ho Chi Minh-Ville et d'autres localités du Sud dans le domaine du développement de la technologie des infrastructures vertes, contribuant à l’édification d'une ville plus verte et plus propre à l'avenir.

Selon lui, les entreprises autrichiennes et vietnamiennes, dont celles de Ho Chi Minh-Ville, recèlent un grand potentiel de coopération dans les domaines de l'énergie verte, des technologies vertes, du traitement des eaux usées et des transports verts. -VNA