Séance de travail entre la délégation de Ho Chi Minh-Ville et les responsables du Land de Hesse. Photo: tuoitre.vn



Hanoï (VNA) – Une délégation de Ho Chi Minh-Ville, conduite par Nguyen Thien Nhan, secrétaire du Comité municipal du Parti, a effectué du 22 au 24 mai une visite de travail dans le Land de Hesse, en Allemagne.

Lors d’une rencontre avec le personnel du Consulat général du Vietnam à Francfort, le 23 mai, Nguyen Thien Nhan a indiqué que cette tournée de travail visait à promouvoir les relations intégrales avec les partenaires européens, à se renseigner sur leurs expériences dans l’aménagement, le développement urbain innovant, la formation des ressources humaines, l’amélioration de la qualité de l’éducation, les échanges culturels et d’autres questions bilatérales.

Il a souligné que la priorité serait accordée à l’accès aux nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, l’automatisation, le développement de l’économie numérique et la formation professionnelle, pour aider Ho Chi Minh-Ville à mieux définir son plan de développement futur et à rechercher des partenaires pour soutenir son développement durable.

Le même jour, la délégation a rendu une visite de courtoisie au président du Parlement du Land de Hesse, Boris Rhein, qui a déclaré apprécier le partenariat stratégique Vietnam – Allemagne, en particulier l’amitié traditionnelle entre Ho Chi Minh-Ville et sa localité. Boris Rhein a exprimé le souhait que les deux parties continuent de coopérer plus étroitement.

Dans le cadre de cette visite, le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Tran Vinh Tuyen et le maire de Frankfort Peter Feldmann ont signé, le 24 mai, un protocole d’accord sur les relations d’amitié et de coopération entre le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et les autorités de Frankfort.

Aux termes de ce protocole d’accord, les deux parties renforceront des activités de coopération, en se focalisant sur l’économie, les technologies de l’information, l’investissement, les foires commerciales, les sciences, l’environnement et le tourisme.

Le maire de Frankfort a affirmé que la signature de ce protocole d’accord contribuerait à soutenir les relations de coopération stratégique et l’amitié entre le Vietnam et l’Allemagne, entre Frankfort et la mégapole du Sud notamment. –VNA