Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thanh Phong, prend la parole lors de la réception en l’honneur de la Fête nationale. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville a organisé jeudi 29 août une réception des consuls généraux, des représentants d’organisations internationales, d’ONG et d’entreprises étrangères, à l’occasion de la 74e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre).

S’exprimant à l’événement, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Thanh Phong, a souligné que depuis la proclamation de l’indépendance en 1945, les Vietnamiens avaient surmonté d’innombrables obstacles et réalisé de grands progrès. Il a précisé qu’en 2020, le pays assumera une double responsabilité internationale: la présidence de l’ASEAN et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020 - 2021. Ce sera une lourde responsabilité mais aussi une grande opportunité pour renforcer la coopération avec l’ONU et les organisations régionales pour la paix et la sécurité dans le monde.

A cette occasion, Nguyen Thanh Phong a présenté un bref aperçu de la situation socio-économique de Ho Chi Minh-Ville, dont une croissance de 7,8% au premier semestre 2019, (soit l’équivalent du niveau connu pendant la même période de l’année dernière), et l’attraction de 3,2 milliards de dollars (+20%).

Le président du Comité populaire municipal a remercié les amis et partenaires internationaux pour leurs contributions au développement de Ho Chi Minh-Ville, souhaitant qu’ils continuent à coopérer avec la mégapole du Sud, en vue de l’aider à se moderniser.

Alekxey Vladimirovich Popov, consul général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville avait été un pionnier des réformes socio-économiques et des initiatives innovantes, avec un rôle important dans le système d'échanges commerciaux et économiques de la région Asie-Pacifique.

Il a affirmé que les représentations diplomatiques implantées à Hô Chi Minh-Ville poursuivraient leurs efforts pour consolider les relations amicales et intégrales entre leurs pays et le Vietnam, dont Hô Chi Minh-Ville. -VNA