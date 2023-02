Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Début de 2023, le capital d'investissement direct étranger (IDE) à Hô Chi Minh-Ville a enregistré des chiffres positifs. Cette année, la ville devrait attirer 7,4 milliards de dollars, soit près du double de 2022.

Hô Chi Minh-Ville devrait attirer 7,4 milliards de dollars d'IDE en 2023. Photo d'illustration: Zing

Selon le rapport du Service de la planification et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville, au cours des 20 premiers jours de 2023, la ville a attiré plus de 179 millions de dollars d'IDE, soit une augmentation de près de 74% par rapport à la même période de 2022.



Plus précisément, la ville a attiré 50 nouveaux projets d’un montant de 86,86 millions de dollars à quoi s'ajoutent 37,51 millions de dollars injectés dans 20 projets déjà opérationnels. En outre, les apports au capital social et les achats d’actions par les investisseurs étrangers se sont élevés à 54,68 millions de dollars.



Singapour se classe toujours au premier rang des pays et territoires investissant dans la mégapole du Sud avec 12 projets d'une valeur de près de 77 millions de dollars soit plus de 88% du total, suivi par Taïwan et Hong Kong (Chine).



Selon un représentant du service de la planification et de l'investissement de la ville, si un nouveau projet d'Intel Products Vietnam Co., Ltd., d'un capital total de 3,3 milliards de dollars, se réalise, si la situation socio-économique est plus stable et si l'inflation continue d'être contrôlée, le montant des IDE à Ho Chi Minh-Ville en 2023 pourrait alors s'élever à 7,4 milliards de dollars.



En 2022, bien que Hô Chi Minh-Ville a été gravement touchée par la pandémie de Covid-19, elle a toujours drainé 3,94 milliards de dollars d’IDE, en hausse de 5,4% sur un an, devenant la plus attractive des 63 villes et provinces vietnamiennes auprès des investisseurs étrangers. -CPV/VNA