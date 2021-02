Des agents de santé prélèvent des échantillon pour des tests de dépistage du COVID-19 chez des travailleurs à l'aéroport international de Tan Son Nhat, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Au cours des deux premiers jours du Nouvel An lunaire 2021 (12 et 13 février), Ho Chi Minh-Ville a détecté deux nouveaux cas de COVID-19 liés au foyer épidémique à l'aéroport international de Tan Son Nhat, a annoncé samedi matin le Centre de contrôle des maladies de Ho Chi Minh-Ville (HCDC).



Les deux cas sont un homme et sa mère vivant dans le 12e arrondissement, à Ho Chi Minh-Ville. L’homme est un travailleur saisonnier de la société VIAGS, lié à l'équipe de chargement et de déchargement à l’aéroport international de Tan Son Nhat, et a pris congé à partir du 1er février. Il a été testé positif pour le SARS-CoV-2 le 13 février et sa mère, le 12 février.



Jusqu’au 13 févier, la mégapole du Sud a signalé 33 cas d’infection locale au coronavirus, dont deux nouveaux cas sont parmi le personnel de chargement et de déchargement des bagages à l’aéroport international de Tan Son Nhat.



Pour prévenir l’épidémie, le ministère de la Santé demande toujours aux gens de poursuivre les mesures préventives comme port du masque dans les lieux publics, pas de rassemblement, utilisation des antiseptiques, lavage des mains…, et de télécharger Bluezone, une application mobile de recherche des personnes ayant eu des contacts avec les infectés et de prévention du risque de contamination. -VNA