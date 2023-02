Panorama du séminaire. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a organisé le 22 février un séminaire entre les dirigeants municipaux et ceux de 18 associations des entreprises étrangères en opération dans la mégapole du Sud.



Ce séminaire était placé sous le thème « Améliorer l'efficacité des activités de la fonction publique, accélérer la réforme administrative et améliorer le climat d’investissements; promouvoir le développement économique; assurer la sécurité sociale ».



Selon Alain Cany, président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), le Vietnam a besoin de changements et d'améliorations dans la réforme administrative pour créer un climat attractif pour les investisseurs étrangers.



EuroCham recommande à Hô-Chi-Minh-Ville de tirer parti du numérique dans les démarches administratives, de promouvoir le développement vert durable, d’investir dans le développement synchrone du réseau de transport public, a-t-il affirmé.