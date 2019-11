Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville chérit toujours et s’efforce de préserver et de consolider ses relations fructueuses avec le Cambodge et ses localités, a déclaré mercredi 6 novembre le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Lê Thanh Liêm.

Le vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Lê Thanh Liêm (à droite), et Ly Vann Hong, envoyé spécial du gouvernement royal du Cambodge et secrétaire d’État du ministère cambodgien de l’Information Photo: hcmcpv.org.vn

Il a tenu ces propos en recevant Ly Vann Hong, envoyé spécial du gouvernement cambodgien et secrétaire d’État du ministère cambodgien de l’Information, qui a dirigé une délégation cambodgienne à un échange des jeunes journalistes, jeunes et étudiants des provinces frontalières vietnamiennes et cambodgiennes.Le responsable a souligné l’importance du programme dans la promotion du rôle d’avant-garde des jeunes vietnamiens et cambodgiens, ainsi que leur contribution à la préservation, à la consolidation et au renforcement des relations entre les deux pays.Pour sa part, Ly Vann Hong a remercié le gouvernement vietnamien pour son coopération étroite et son soutien efficace au Cambodge en matière de l’information et de la communication, en particulier pour la construction de stations de radio et de télévision dans 19 villes et provinces cambodgiennes.L’envoyé spécial du gouvernement cambodgien a appelé à davantage de collaboration et d’assistance du Vietnam dans ce domaine dans les temps à venir.S’agissant du programme d’échange, il a déclaré que diverses activités ont démontré la détermination des deux parties à renforcer la compréhension, la solidarité et l’amitié entre leurs jeunes.L’événement a été organisé par le ministère vietnamien de l’Information et de la Communication et la Fédération de la jeunesse du Vietnam, en collaboration avec le ministère cambodgien de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre des activités en l’honneur du 52e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge.Un large éventail d’activités a eu lieu au cours de l’échange, notamment une cérémonie de plantation d’arbres, l’inauguration d’un terrain de jeux pour enfants et des visites de plusieurs sites touristiques dans les provinces de Tây Ninh et Hô Chi Minh-Ville. – VNA