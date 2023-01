Arrondissement N°2, prochain centre commercial et financier de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a obtenu résultats exceptionnels l’année dernière, contribuant au développement du pays. En 2023, elle est déterminée à mener à bien ses tâches pour promouvoir les réalisations acquises, maintenir la croissance économique et assurer la sécurité sociale.

Dans les derniers jours de 2022, il était facile de voir l'agitation de la préparation de la décoration des rues, ainsi que l'agitation sur les chantiers et les usines pour accueillir la Nouvelle année 2023.

La plupart des employés de Biti's Company ont ressenti l'atmosphère chaleureuse et joyeuse. Huynh Thi My Dân, une ouvrière a dit : « Nous sommes très heureux parce que l'entreprise fonctionne toujours bien, contribuant à maintenir l’emploi et rassurer les employés ».

En 2022, avec la direction et l'administration drastiques des autorités au ressort central, avec la volonté du système politique, de toutes les classes de la population et du monde des affaires, Hô Chi Minh-Ville a obtenu des résultats plus rapidement que prévu.

Plus précisément, le Produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville a augmenté de 9,03 % sur la même période et dépassé le plan défini. Les recettes budgétaires ont atteint environ de 471.560 milliards de dông, représentant près de 122 % des estimations, soit une hausse de 23,6 % sur un an. Les exportations ont atteint 49,5 milliards de dollars (+10,3%)... On peut dire que les recettes budgétaires étaient l'un des points les plus brillants de la ville en 2022.

En outre, de nombreux secteurs manufacturiers et de services de la ville ont connu une forte croissance. Les activités culturelles et sociales, l'éducation et la formation, les soins de santé des personnes, la réduction durable de la pauvreté sont encouragées. La vie matérielle et spirituelle des gens a continué de s'améliorer.

Photo: VNA



Selon Trân Viêt Anh, vice-président de l'Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville, après plus d'un an de mise en œuvre de la politique d'adaptation flexible à l'épidémie de Covid-19, la ville a fait une énorme percée, avec une croissance économique de plus de 9 %, supérieur à l'objectif initial. Les entreprises municipales dans plusieurs secteurs ont encore assez bien récupéré leur production et leurs affaires, apportant de nombreuses contributions importantes au développement de la ville.

Prenant la parole lors de la dernière réunion du Comité du Parti de la ville en 2022, Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti a souligné qu’après une année difficile de redressement et de développement socio-économique, la ville a retrouvé ce qui avait été perdu après la pandémie, ajoutant que la solidarité dans le système politique et le consensus social ont créé des effets positifs sur la confiance de la population et la communauté des affaires.

En 2023, la mégapole du Sud définit 15 indicateurs clés, parmi lesquels le taux de croissance du PIBR de 7,5 % à 8 % et identifie le thème : « Améliorer la qualité des activités de service public, promouvoir la réforme de l'administration et améliorer l'environnement de l'investissement ».

La ville se concentre sur la suppression des obstacles pour les entreprises, renforce la discipline administrative, améliore l'éthique de la fonction publique et l'administration professionnelle des agences de gestion de l'État et de l'ensemble du système politique de la ville. On peut dire que ce sont des enjeux qui font toujours l'objet d'une attention particulière de la part des habitants et des milieux d'affaires.

Lors d’une séance de travail avec les autorités de Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la ville de coopérer avec les ministères, les branches et les agences pour examiner, rechercher et perfectionner les dossiers et les procédures afin de proposer des mécanismes et des politiques dans le processus d’élaboration d’un nouveau projet de Résolution pour remplacer la Résolution n° 54/2017/QH14 sur les mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, soumis à l'Assemblée nationale pour promulgation.

Hô Chi Minh-Ville doit mette l’accent sur les trois facteurs affectant fortement le développement socio-économique (services à la consommation ; investissement public ; activités d'importation et d'exportation de biens), a souligné le chef du gouvernement.

La ville doit maintenir son rôle de leader économique du pays, en prenant la tête de la mise en œuvre d'un nouveau modèle de croissance et de développement rapide et durable basé sur la forte application des sciences et technologies…, a conclu Pham Minh Chinh. -VNA