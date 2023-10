Touristes étrangers à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Depuis début octobre 2023, Ho Chi Minh-Ville n'a cessé de promouvoir le tourisme sur les marchés clés tels que Singapour, les États-Unis et le Laos, ainsi que de diversifier son offre touristique pour attirer davantage d'étrangers.Concrètement, Ho Chi Minh-Ville a participé à diverses activités internationales telles que le Salon international du tourisme ITB Asia 2023 tenu du 25 au 27 octobre à Singapour, le Salon touristique IMEX America 2023 tenu du 17 au 19 octobre à Las Vegas, aux États-Unis, et la Semaine culturelle et touristique à Luang Prabang, au Laos, du 22 au 29 octobre.Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que la mégapole du Sud souhaitait toujours accueillir les visiteurs, vietnamiens comme étrangers.L'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville fournira de manière proactive les dernières informations sur les produits et services touristiques dans la ville et à l'échelle nationale, et créera des opportunités pour les agences de voyage vietnamiennes de rencontrer des partenaires sur des marchés clés et de vendre leurs produits à l'international, a-t-elle souligné. Ho Chi Minh-Ville possède des atouts dans le tourisme de villégiature et de santé, le tourisme culturel, l'écotourisme, le tourisme golfique, le tourisme d’affaires... Ces derniers temps, l'industrie touristique de Ho Chi Minh-Ville a développé une large variété de produits associés aux aux festivals, à la cuisine, à la musique..., pour accroître les choix et les expériences des visiteurs.-VNA