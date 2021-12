Un habitant expérimente un équipement présentant des images et des informations sur les destinations de Ho Chi Minh-Ville à la Poste centrale. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville a publié un plan de mise en œuvre de son programme de développement du tourisme intelligent pour la période 2021-2025.

Ce plan avance de nombreuses solutions pour améliorer les informations touristiques, les infrastructures numériques, autoriser le secteur privé à participer à l'e-tourisme...

Plus précisément, la ville compte appliquer des technologies pour créer des applications touristiques pour les appareils mobiles, mettre en place un système d'application du QR code dans l’information et la présentation des sites touristiques, etc.

Selon Phan Thi Thang, vice-présidente du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, ce plan permettra de remédier aux lacunes du secteur touristique, d’améliorer les expériences des touristes, contribuant à un meilleur développement de l' "industrie sans fumée". –VNA