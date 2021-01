Les Présidents Ho Chi Minh (gauche) et Mao Zedong lors de leur rencontre en août 1957. Photo: VNA/Archives

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé le 18 janvier une rencontre en l’honneur du 71e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine (18 janvier 1950).

S’exprimant lors de l’évènement, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Chine, Duong Quan Ha, s’est déclaré réjoui du développement vigoureux du partenariat stratégique intégral des deux pays.

Les résultats encourageants de la coopération Vietnam-Chine et le développement stable de chaque pays font croire à une nouvelle période de développement et rendre plus forte et plus substantielle des relations bilatérales, a-t-il estimé.

Il a également apprécié la collaboration efficace entre HUFO, l’Association d’amitié Vietnam-Chine et le Consulat général de Chine et la communauté des entreprises chinoises dans la mégapole du Sud dans l’organisation des activités artistiques, culturelles et philanthropiques, contribuant à l’intensification de la compréhension mutuelle entre Ho Chi Minh-Ville et des localités chinoises ainsi qu’au développement de l’amitié des deux pays.

De son côté, le consul général de Chine à Ho Chi Minh-Ville, Wu Jun a passé en revue des activités de coopération bilatérale en 2020, notamment dans la lutte contre le COVID-19, le règlement des conséquences de catastrophes naturelles, le commerce et l’investissement.

Il s’est engagé à continuer la collaboration avec des organisations d’amitié municipales dans l’organisation des activités d'échanges entre les deux peuples, contribuant au développement durable du partenariat de coopération stratégique Vietnam-Chine. -VNA