Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Deux entraîneurs et neuf joueuses de l’équipe nationale féminine de football ont reçu un accueil chaleureux à Hô Chi Minh-Ville lors de leur retour vendredi 11 février dans leur ville, après la toute première qualification de l’équipe en finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Les joueuses de l’équipe nationale féminine de football à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Décrivant les joueuses comme une fierté de la ville, le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a déclaré que leur performance lors de la récente Coupe d’Asie féminine de l’AFC montrait l’aspiration de la jeunesse vietnamienne à conquérir de nouveaux sommets dans le sport, et qu’il était significatif non seulement pour elles mêmes, leurs familles, le football féminin de la ville, mais aussi le sport vietnamien et le processus d’intégration et de développement du pays.

Il a exprimé son espoir que les joueuses poursuivront leur entraînement pour obtenir un bon résultat lors du tour final de la Coupe du monde 2023, déclarant que la ville se tiendra toujours à leurs côtés pendant le processus d’entraînement et de compétition.

Lors de la réunion, l’entraîneur en chef du club de football féminin de Hô Chi Minh-Ville, Doan Thi Kim Chi, la capitaine de l’équipe nationale Huynh Nhu, et d’autres joueuses ont remercié les dirigeants locaux et les fans pour l’accueil chaleureux et le soutien enthousiaste qui, ont-elles dit, ont contribué à leurs récentes victoires.

Elles ont également promis de concourir à leur meilleur niveau lors des prochaines finales de la Coupe du monde afin de continuer à apporter la gloire à la Patrie.

Le directeur adjoint du Département municipal de la culture et des sports, Mai Ba Hung, a indiqué continuer à demander des fonds pour le club de football féminin municipal et les joueuses dans les temps à venir.

Plus tôt, les joueuses avaient été chaleureusement accueillies par les résidents locaux alors qu’elles se déplaçaient dans un bus à impériale le long des rues de la mégapole du Sud après avoir atterri à l’aéroport international de Tân Son Nhât. – VNA