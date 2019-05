Célébration de la la Fête de la Constitution de Pologne à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié et l’Association d’amitié Vietnam-Pologne de Ho Chi Minh-Ville ont organisé vendredi soir une rencontre pour célébrer la Fête de la Constitution du 3 mai de Pologne.



Le 3 mai est un jour férié en Pologne. On y commémore la proclamation de la Constitution de 1791, qui est la première constitution en Europe continentale et la deuxième constitution du monde après celle des Etats-Unis.



Lors de la rencontre, Nguyen Dang Cuong, président de l’Association d’amitié Vietnam-Pologne de Ho Chi Minh-Ville, a rappelé que la Pologne était l’un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec la République démocratique du Vietnam. La Pologne avait toujours soutenu et assisté le Vietnam pendant ses deux Résistances pour l’indépendance nationale, ainsi que dans le processus de développement national. Plus de 4.000 cadres et étudiants vietnamiens avaient été formés en Pologne, contribuant au développement du Vietnam et des relations entre les deux nations.



Présent à cet événement, Wojciech Gerwel, ambassadeur de Pologne au Vietnam, a insisté sur l’efficacité de la coopération bilatérale dans le commerce, les sciences, l’éducation et la culture. Il a également déclaré apprécier les contributions de la communauté vietnamienne en Pologne au développement économique et culturel local, ainsi qu’au renforcement des relations bilatérales.



Actuellement, la Pologne est le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe orientale et centrale, avec des échanges commerciaux de 3,3 milliards de dollars en 2018, soit un milliard de plus par rapport à l’année précédente. Outre le commerce, les deux pays maintiennent des coopérations dans l’éducation, la culture, la restauration de monuments historiques et culturels… -VNA