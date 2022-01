Photo d'illustration : Anh Quang



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Selon une décision prise le 4 janvier par le Comité populaire municipal, les discothèques, bars, karaokés, clubs de danse, salons de massage à Ho Chi Minh-Ville sont autorisés à rouvrir leurs portes à partir du 10 janvier 2022.



Il leur faut assurer les critères de sécurité en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Ces établissements commerciaux doivent également être évalués et autorisés par les autorités locales pour fonctionnement.



Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a demandé aux Comités populaires de la ville de Thu Duc et des districts et arrondissements de renforcer le contrôle, la supervision et l'évaluation pour permettre la réouverture des établissements de services qui remplissent les conditions requises.



Les conditions requises comprennent, entre autres, le port du masque par les employés tout le temps au travail, les employés et les clients ayant reçu au moins une injection de vaccin contre le COVID-19, les clients munis d’un test négatif au coronavirus effectué moins de 72 heures avant l’entrée dans l’établissement... -VNA