Ho Chi Minh-Ville (VNA) – D’ici la fin de l’année, Ho Chi Minh-Ville aurait besoin de 136.000 à 150.000 employés, a annoncé le 21 juillet le Centre municipal de prévisions des besoins de ressources humaines et d'informations sur le marché du travail (FALMI).

Le commerce et les services présenteraient les plus grands besoins (65,41%), suivis par l'industrie et la construction (33,63%) et le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture (0,96%).

La demande de personnel titulaire de diplômes universitaires et supérieurs représenterait 21,84%, et le besoin de travailleurs non formés, 13,42%.

Au premier semestre, le secteur du commerce et des services de la mégapole du Sud a fourni 114.000 emplois, celui de l'industrie et la construction, 33.000 emplois et le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture, 89 emplois. -VNA