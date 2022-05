Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville vient de publier un plan de mise en œuvre du programme de développement de parcs publics et d’arbres de la ville en 2022.



L'objectif est d'investir dans la construction d'au moins 10 hectares de nouveaux parcs publics et 2 hectares d'espaces verts publics, de planter 6.000 arbres dans la ville.



Afin de réaliser ces objectifs, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a demandé aux Comités populaires des districts, arrondissements et de la ville de Thu Duc d'élaborer des plans d'investissement spécifiques dans leur localité et de proposer des objectifs.



Auparavant, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville avait approuvé le "Projet de développement de parcs publics et d'arbres pour la période 2021-2030" afin d'augmenter la superficie d'espaces verts.



Avec ce projet, Hô Chi Minh-Ville vise d'ici 2025 au moins 150 hectares supplémentaires de parcs publics, et 10 hectares d'espaces verts publics. D'ici 2030, Ho Chi Minh-Ville aura un taux de 1m² d'espaces verts/personne et de 3-4m² d’ombrage/personne.-VNA