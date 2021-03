Un coin de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Au cours des deux premiers mois de cette année, en raison des évolutions complexes de la pandémie de COVID-19 dans le monde, Ho Chi Minh-Ville n’a attiré que trois nouveaux projets d'investissement direct étranger (IDE) avec un capital enregistré total de 115 millions de dollars.

Sur le total, 99,7% de capital est versé dans le secteur immobilier, provenant notamment des Pays-Bas (70,1%) et de Singapour (29,6%).

Outre ces nouveaux projets, jusqu’au 20 février, 22 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de 53,3 millions de dollars. Ainsi, en deux mois, Ho Chi Minh-Ville a attiré 337,8 millions de dollars d'IDE, soit 70,3% du total à la même période de 2020.

En outre, 168 entreprises ont apporté des fonds et acheté des actions pour une valeur cumulant de 169,5 millions de dollars. Le secteur de l’immobilier est en tête en termes d’attraction des fonds avec 145,1 millions de dollars, représentant 43% du total, suivi respectivement des sciences et technologies avec 57,5 millions de dollars, soit 17%, de l’industrie de transformation et de fabrication avec 41 millions de dollars. -VNA