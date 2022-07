Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a appelé les entreprises américaines à investir dans dix grands projets de la ville, en particulier ceux de construction d’infrastructures.

Le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai s’exprimant devant des jeunes intellectuels et des start-up vietnamiens aux Etats-Unis. Photo : sggp.org.vn

L’appel a été lancé lors d’une séance de travail entre une délégation de Hô Chi Minh-Ville conduite par le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai et certaines entreprises américaines, dans le cadre de la visite de la délégation aux États-Unis du 18 au 25 juillet.Au cours de la séance de travail, la délégation a également appelé les fonds d’investissement et les investisseurs américains à investir dans la mégapole du Sud dans les domaines de la finance, de l’industrie de haute technologie et des projets liés à la transformation numérique, au système d’infrastructure, à l’éducation et aux soins de santé.