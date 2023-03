Des représentants du comité d'organisation informent du premier festival du banh mi vietnamien. Photo: hcmcpv.org.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le premier festival du banh mi vietnamien (sandwich vietnamien) aura lieu du 30 mars au 2 avril à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé jeudi, 9 mars, l’Association du tourisme de la ville.

L’événement, qui réunira 120 stands de restaurants, hôtels, boulangeries, fournisseurs et entreprises nationaux et étrangers, vise à reconnaître les valeurs du "banh mi" pour la cuisine vietnamienne et à honorer le savoir-faire et la créativité des boulangers. Il devrait attirer 50.000 visiteurs.

Une cérémonie visant à honorer les meilleures marques de pain de longue date et célèbres au Vietnam, et un atelier sur le développement du banh mi au Vietnam seront organisés dans le cadre de l’événement.

Selon la présidente de l’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Khanh, avec le pho (soupe de nouilles), le bun cha (vermicelles de riz au porc grillé), le com tâm (riz brisé), le banh xèo (crêpes farcies), le hu tiêu (soupe saïgonnaise) et le bun bo Huê (soupe de nouilles au bœuf de Hue), le "banh mi" gagne également les faveurs des habitants et des touristes.

Le "banh mi" est classé 7e dans le top 50 des meilleurs aliments de rue au monde, publié par TasteAtlas, surnommé la "carte mondiale de l’alimentation". Il a également été nommé parmi les 50 meilleurs plats de rue d’Asie par CNN.

Le "banh mi" a été importé au Vietnam pendant la période coloniale et est aujourd’hui l’un des rares héritages de l’époque. Si au début, la plupart des banh mi se composaient de pain, de viande et d’assaisonnements, sans légumes ajoutés, ils sont aujourd’hui farcis de charcuterie, de beurre français, de mayonnaise, de pâté de foie, de concombres, de coriandre, de cornichons, de sauce aux huîtres, d’ail... et la liste continue de s'allonger au fil du tems. -VNA