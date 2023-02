Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La 9e Fête de l'ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne) de Hô Chi Minh-Ville, ayant pour thème «J’aime l’ao dài du Vietnam», aura lieu tout au long du mois de mars 2023.

Photo d'illustration: VNA



Un éventail d'activités, notamment un programme d’art, des défilés et des expositions sur l’ao dài… est prévu pendant la fête.Le point d’orgue de cet événement sera le séminaire intitulé "Beauté de l’ao dài vietnamienne - Conservation et développement" et un événement de décoration de l’ao dài s'adressant aux consules générales, épouses des consuls généraux et fonctionnaires travaillant dans les missions diplomatiques, les associations d'amitié et les organisations non gouvernementales à Hô Chi Minh-Ville.Organisée pour la première fois en 2014, la Fête de l’ao dài est organisée chaque année en mars pour préserver les valeurs culturelles traditionnelles ainsi que la beauté et la grâce de ce vêtement, symbole de la grâce des femmes du Vietnam. Elle devrait également contribuer à attirer davantage de touristes dans la ville. – VNA