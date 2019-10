Photo: internet



Hanoï (VNA) - Ho Chi Minh-Ville accueillera Ho do 2019 (HOZO), un festival international de musique les 13 et 15 décembre, selon le Département municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le festival fait partie du plan d’investissement stratégique de Ho Chi Minh-Ville visant à développer l’industrie culturelle de la ville jusqu’en 2020. Ho Chi Minh-Ville propose depuis longtemps les activités musicales les plus passionnantes du pays. Cependant, de nombreux habitants n'ont pas eu l'occasion de découvrir le véritable esprit qu'un festival devrait avoir.



Ces 10 dernières années, de nombreux mélomanes ne pouvaient qu’être fiers de Giai Dieu Mua Thu (Mélodie d’Automne), un festival consacré à la musique classique. On ne peut nier que la ville a organisé d’intéressants événements musicaux, mais nombre d’entre eux ont été parrainés par des marques à des fins culturelles et publicitaires.

HOZO sera ainsi le premier événement musical international soutenu par l’État.

Selon Nguyen Thi Thanh Thuy, vice-directrice du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, HOZO offrira une occasion précieuse pour la musique traditionnelle de se fondre dans la musique moderne, diffusant ainsi dans le monde la valeur de la musique et de la culture nationales.

Le festival international de musique HOZO devrait avoir lieu du 13 au 15 décembre dans la rue piétonne Nguyen Hue, dans le 1er arrondissement. Une variété de spectacles sera proposée, allant du jazz et de la pop à la musique traditionnelle. La gamme comprend des artistes venus de France, Belgique, Espagne, Russie, Japon, République de Corée, Australie, Grèce, Cuba et Vietnam. Les habitants pourront profiter d'activités musicales, d'expositions et de plats.

Deux séminaires sur les tendances de la musique du monde et l’industrie musicale du pays sous l’impact de l’industrie 4.0 et de l’intégration internationale auront également lieu.

Pour créer un terrain de jeu significatif pour les talents musicaux vietnamiens, HOZO prévoit de dédier une scène à un groupe qui sera sélectionné par le conseil d’organisation.

Des groupes des quatre coins du pays sont encouragés à soumettre leurs performances via https://hozomusicfestival.com pour être sélectionnés.

Le musicien Huy Tuan, directeur musical et artistique du festival, a déclaré que toutes les villes devraient organiser des festivals de musique, en particulier Ho Chi Minh-Ville, car c'est la plus grande ville du pays et son marché de la musique est diversifié.

Ce festival permet aux résidents locaux de découvrir différents types de musique et d'artistes et leur offrira également la possibilité de se réunir avec leurs amis et leur famille lors d'un événement joyeux, selon M. Tuan. -CPV/VNA