Le président de la Voix du Vietnam Dô Tiên Sy. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Placée sous le thème “Transition flexible-adaptation pour le progrès”, le 15e Festival radiophonique national réunit cette semaine 86 radios à Hô Chi Minh-Ville.



C'est une grande fête pour les journalistes radio de tout le pays qui se réunissent tous les deux ans pour partager leurs expériences, a déclaré Dô Tiên Sy, président de la Voix du Vietnam et chef du comité de pilotage du festival. «Les meilleures œuvres et les meilleurs auteurs seront primés», a-t-il ajouté.



“La Voix du Vietnam utilise des technologies de l’information pour produire ses émissions et renforcer son interaction avec les auditeurs. Les programmes sont diffusés non seulement à la radio, mais également sur internet via les applications OTT telles que VTC Now, VOV Media, sur les journaux électroniques comme vov.vn, ou encore sur les réseaux sociaux Facebook ou YouTube. Ainsi, l'interaction avec le public est plus rapide. Les auditeurs sont devenus aujourd’hui des acteurs de leur radio. Ils peuvent couvrir un évènement et font entendre leur voix à la radio. Actuellement, la VOV est en train d’élaborer le projet «Transformation numérique de la Voix du Vietnam» qu’elle soumettra au Premier ministre cette année. Avec ce projet, la radio nationale va accélérer sa transformation digitale et numériser toutes ses étapes de production, de diffusion et d’archivage”, a expliqué le dirigeant de VOV.

Pour la première fois, lors de ce festival, des concours seront organisés pour trouver le meilleur présentateur ou la meilleure présentatrice, le meilleur montage et la meilleure application numérique. - VOV/VNA