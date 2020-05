Hanoi (VNA) - Nguyên Ai Quôc (appelé Nguyên Sinh Cung, puis Nguyên Tât Thành et futur Hô Chi Minh) est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Liên, district de Nam Dàn, province de Nghê An (Centre).

Le Président Hô Chi Minh travaille au Viêt Bac.

Issu d’une famille de lettrés, Nguyên Ai Quôc accompagna son père à Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre), pour y faire ses études à l’âge de 5 ans.Adolescent, il fut témoin de la souffrance du peuple sous le joug colonial et féodal. Une prise de conscience qui le poussa très jeune à participer à la lutte contre le régime fiscal au Centre du Vietnam. Doté d’un patriotisme ardent et refusant de marcher sur les traces de ses prédécesseurs, il se décida à créer sa propre voie de libération nation ale.Le 5 juin 1911, à bord du paquebot Amiral Latouche-Tréville à Saïgon (nom de Hô Chi Minh-Ville avant 1975), Nguyên Tât Thành quitta le pays et commença son voyage à la conquête d’un nouveau salut national. Tout au long de son périple, le jeune patriote vietnamien opta pour le marxisme-léninisme et trouva le chemin pour libérer sa nation.