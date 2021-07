Des photos présentées à l'exposition. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - À l’occasion de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), le Comité de gestion de la Maison centrale organise l’exposition "Allumer le feu de l'amour".



L’évènement, qui se déroule en ligne du 22 juillet à fin décembre 2021, raconte l'histoire de soldats patriotes emprisonnés à la prison de Hoa Lo (également appelée Maison centrale) mais exprimant toujours leur aspiration à la foi, un fort désir de vivre pour surmonter la dureté des conditions pénitentiaires.



Répartie en deux parties à savoir « La source de l'amour » et « Le feu sacré brûle pour toujours », l'exposition est une profonde gratitude envers les sacrifices et les pertes des générations de pères et de frères dans cette prison coloniale, contribuant à allumer des feux d'amour, de sympathie et de partage.



"La source de l'amour" recrée la dure vie carcérale des soldats révolutionnaires patriotes dans cet "enfer sur terre". Le régime d'emprisonnement sévère, les tortures et le travail pénible ont rapidement épuisé leur santé. Ces derniers organisaient souvent des grèves de la faim avec des slogans exigeant des autorités qu'elles fournissaient des aliments et boissons, et garantissaient de bonnes conditions d'hygiène… En dépit d'être brutalement opprimés par leurs geôliers, les soldats n'ont jamais perdu courage. La force de la lutte a formé une vague, faisant parfois peur à l'ennemi et cédant à la demande du prisonnier.



"Le feu sacré brûle pour toujours" présente des images de la génération d'aujourd'hui qui continue la tradition de son père, se donnant la main pour répandre le feu de l'amour et de l'affection dans la société. Ce feu a contribué à enflammer la foi et à créer une grande motivation pour chaque personne à surmonter les difficultés et s'élever dans la vie, pour construire un Vietnam uni, sûr et compatissant.



Dans l'espace d'exposition « Allumer le feu de l'amour », les visiteurs peuvent, pour la première fois, découvrir deux espaces reconstitués selon d'anciens prototypes architecturaux, à savoir la zone de bain octogonale et la salle de visite pour les prisonniers. - CPV/VNA