Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan et des délégués au forum du secteur économique privé. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Forum du secteur économique privé du Vietnam 2019 permettra de régler des difficultés des entreprises pour un développement plus rapide et plus stable, a estimé le secrétaire du Comité du Parti de la ville, Nguyen Thien Nhan, lors de la séance de travail de jeudi dans le cadre de ce forum en cours dans la ville.

En 2018, près de 970 entreprises privées ont vu le jour dans la mégapole du Sud. Le fonds d’entreprises privées de la ville a représenté 85% de celui du total des entreprises.

Ces trois dernières années, Ho Chi Minh-Ville a créé 121.000 entreprises cumulant un fonds de 1.467.000 milliards de dongs. Les entreprises privées contribuent à 63% du PIB et à plus de 41% du budget d’Etat. Elles interviennent dans l’immobilier, la fabrication, la transformation, les technologies, les sciences…

Selon Nguyen Thien Nhan, la ville met en œuvre des mesures pour soutenir le développement des entreprises privées. En fait, ces trois dernières années, la ville a investi 315 milliards de dongs dans la recherche scientifique. Elle distribue aussi des prix en faveur des entreprises modèles…

Le responsable a cité les difficultés qui se posent pour la ville comme les formalités administratives et la gestion publique laissant à désirer ; la pénurie de capitaux, de terrain et de logements ; l’inefficacité dans les activités d’entreprises ; le manquement de politiques d’encouragement au développement d’entreprises…

La ville va attirer davantage les entreprises privées pour promouvoir le modèle de la ville intelligente, mettre en œuvre l’industrie et les services 4.0, développer les services de télécommunications de la 5e génération, a-t-il conclu. -VNA