Le secrétaire du Comité du Parti à Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan (3e à partir de la droite) rencontre le président de la Chambre des représentants, Tony Smith (2e à partir de la droite), le 3 décembre à Canberra. Photo: VNA



Sydney (VNA) – Ho Chi Minh-Ville souhaite devenir un partenaire stratégique de l'Australie en matière d'éducation et d'innovation, a déclaré Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti à Ho Chi Minh-Ville, lors de ses rencontres avec des dirigeants australiens.

Le 3 décembre à Canberra, Nguyen Thien Nhan a rencontré le Premier ministre australien, Scott Morrison, le président de la Chambre des représentants, Tony Smith, et le ministre du Commerce, du Tourisme et de l’Investissement, Simon Birmingham.



Lors de ces rencontres, Nguyen Thien Nhan a affirmé que le Vietnam créait toujours des conditions favorables aux investissements australiens dans les domaines de l'agriculture de pointe, des infrastructures, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, des technologies de l'information de la 4e révolution industrielle.



Le Vietnam espère que les deux parties élaboreront bientôt un plan d'action pour la mise en œuvre de leur partenariat stratégique pour 2020-2030, notamment une stratégie de coopération économique renforcée afin de doubler les investissements réciproques, et pour que le Vietnam figure parmi les 10 plus grands partenaires commerciaux de l’Australie et vice versa, a déclaré Nguyen Thien Nhan.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti à Ho Chi Minh-Ville a également déclaré apprécier le développement des relations entre le Vietnam et l’Australie lors de ces derniers temps, notamment dpuis l’établissement du partenariat stratégique bilatéral en 2018.

« La coopération entre le Vietnam et l’Australie est mutuellement bénéfique et a une signification stratégique pour la paix, la stabilité et la prospérité en Asie-Pacifique », a-t-il déclaré, ajoutant que les relations bilatérales connaîtraient un développement rapide dans les temps à venir.



Le 4 décembre, à Melbourne, Nguyen Thien Nhan a rendu des visites de courtoisie à la gouverneure Linda Marion Dessau et au Premier ministre Daniel Andrews de l'État de Victoria.



Il s’est félicité des efforts déployés par cet Etat australien pour renforcer les liens avec la mégapole du Sud, dont son intention de créer une chambre de commerce et d’investissement à Ho Chi Minh-Ville. Il s'est engagé à créer les meilleures conditions pour la création et le fonctionnement de cette chambre, avant d’exprimer son espoir sur l’ouverture d'une chambre similaire de Ho Chi Minh-Ville dans l’Etat de Victoria.



Les deux localités disposent d'énormes potentiels de coopération dans les domaines de l'innovation, de l'éducation, des technologies et du commerce, a déclaré le responsable, invitant l’Etat australien à transférer des technologies à Ho Chi Minh-Ville et de partager des expériences dans l'aménagement urbain, les transports publics, l'amélioration de l'environnement, la gestion de l'eau, l’innovation et la startup.



Comme un grand nombre de Vietnamiens vivent actuellement dans l’Etat de Victoria, le secrétaire du Comité municipal du Parti à Ho chi Minh-Ville a demandé aux autorités locales de leur créer des conditions propices.



Le même jour, Nguyen Thien Nhan a eu une séance de travail avec l'Université RMIT, au cours de laquelle il a déclaré que la ville renforçait ses programmes d'amélioration de la qualité des ressources humaines et d’édification de la ville intelligente.

Dans les temps à venir, la mégapole du Sud aura besoin d’un grand nombre de travailleurs, vietnamiens et étrangers, pour travailler dans ses centres de recherche et d’application, a-t-il fait savoir, demandant à RMIT de former du personnel dans les domaines dont la ville a besoin.



Appréciant ces propositions, les représentants de RMTI ont affirmé qu’ils se joindraient à la partie vietnamienne pour mener à bien ces projets.



Le même jour, Nguyen Thien Nhan a visité William Angliss Institute, établissement de formation spécialisé dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et de la gastronomie. A cette occasion, il a assisté à la signature d'un document de coopération dans la formation en tourisme entre l'Université Van Lang de Ho Chi Minh-Ville et William Angliss Institute. -VNA