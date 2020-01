Photo d'illustration :cungcau.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Service de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, en 2019, le chiffre d'affaires à l'exportation des entreprises de la ville a atteint près de 40 milliards de dollars, en hausse de 17,3% en glissement annuel.



Avec près de 15 milliards de dollars, représentant 37,5% du total, les ordinateurs, produits électroniques et composants ont contribué pour une part importante à ce résultat. Les chaussures et sandales, le textile-habillement, les machines-outils et pièces détachées demeurent aussi des produits d’exportation majeurs de la ville.



Les marchés à l’export enregistrant une bonne croissance sont la Chine (21% du total, +25% sur un an), les Etats-Unis (16,8%, +20,5%), le Japon (8,3%, +3,6%).



En 2019, les entreprises de ville ont importé pour 44 milliards de dollars, +10,9% sur un an. -CPV/VNA