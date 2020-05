La mégapole du Sud reste en tête en termes de nombre d’entreprises actives par habitant. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Depuis le 31 décembre 2019, le Vietnam compte 138.139 entreprises nouvellement créées, soit une augmentation de 5,2% par rapport à 2018, portant le nombre total des entreprises en activité au Vietnam à 758.610, équivalant à une hausse de 6,1% par rapport à la même période de 2018.L'information a été rendue publique le 28 avril par le Département général des statistiques du Vietnam à propos de la parution de son livre blanc des entreprises au Vietnam. Parmi les entreprises actives, les micro et petites entreprises représentent 62,6%, pour un total de 382.444 entreprises enregistrées jusqu’au 31 décembre 2018, soit une hausse de 7,4%, 21.306 entreprises de taille moyenne, représentant 3,5% ( 6,1%), et 17.008 entreprises de grande taille, représentant 2,8% ( 5%) par rapport à la même période de 2017.Selon ce livre blanc, jusqu’au 31 décembre 2019, le pays a enregistré 508.770 entreprises spécialisées dans le domaine des services, représentant 67,1% du total des entreprises, soit une hausse de 6,9% par rapport à la même période de 2018. Les autres activités commerciales des entreprises sont notamment axées sur l’industrie, la construction, l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture. Il est à noter que le nombre des entreprises agri-sylvi et aquacoles connaît une baisse de 6,% par rapport à la même période de 2018, avec au total 10.085 entreprises, ne représentant que 1,3% du total.En 2019, en moyenne, l'ensemble du pays comptait 7,9 entreprises actives pour 1.000 habitants. Il y avait 8/63 localités avec une densité d'exploitation pour 1.000 habitants supérieure à la moyenne nationale, notamment : Hô Chi Minh-Ville, 26,5 entreprises/1.000 habitants, Dà Nang, 19,8 entreprises, Hanoï, 19,3 entreprises, Binh Duong, 12,9 entreprises, Hai Phong, 9,8 entreprises, Khanh Hoà, 9,0 entreprises, Bà Ria - Vung Tàu, 8,8 entreprises et Bac Ninh, 8,2 entreprises. -CVN/VNA