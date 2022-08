Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a demandé aux localités d'ouvrir davantage de points de vaccination contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à moins de 18 ans.

Le Service municipal de la Santé a demandé aux localités d'ouvrir davantage de points d'injection pour les enfants dans les écoles et les lieux publiques, créant ainsi des conditions favorables pour que les parents emmènent leurs enfants pour se faire vacciner contre le COVID-19.

Selon le Service municipal de la Santé, le taux d’injection des doses de rappel pour les enfants âgés de 12 à moins de 18 ans à Ho Chi Minh-Ville n'est que de 19,86 % ; et les injections de la 1ère dose et de la 2e dose chez les enfants de 5 à moins de 12 ans n’étaient que de 46,9% et 24,3%, respectivement. -VNA