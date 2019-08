Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L'exposition internationale sur les techniques et moyens de prévention et de lutte contre les incendies, de sauvetage, et les équipements de sécurité et de protection «Fire Safety & Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2019» a débuté le 14 août à Ho Chi Minh-Ville.

Organisée par le Département de la police chargée de la prévention et de la lutte contre les incendies et le sauvetage (ministère de la Sécurité publique), la compagnie par actions Vietfair et la compagnie Messe Frankfurt New Era Business Media, cette expo regroupe près de 400 établissements qui présentent leurs équipements dernier cri sur 530 stands.

Cet événement annuel constitue une occasion pour les organismes, les services compétents et les habitants de se renseigner sur les produits, les moyens et les équipements de prévention et de lutte contre les incendies.

Clôture le 16 août. -VNA