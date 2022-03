Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’indice des prix à la consommation (IPC) de Hô Chi Minh-Ville en février a augmenté de 0,86% par rapport à janvier et de 1,1% en glissement annuel, a rapporté le 1er mars l’Office municipal des statistiques.

Par rapport à janvier, la hausse a été observée dans les groupes des transports (2,51%) en raison de la hausse des prix de l’essence ; des services d’alimentation et de restauration (0,44%) ; des boissons et tabac (0,73%) ; des logements et matériaux de construction, de l’électricité, de l’eau, des combustibles (1,71%) ; des vêtements et chaussures (0,10%).

Seul le groupe des "Postes et télécommunications" a baissé légèrement de 0,23%.

Le prix de l'or a enregistré une augmentation mensuelle de 1,85% pour rapport au mois précédent et de 10,20% en glissement annuel. Le cours du dollar américain a baissé de 0,14% sur un mois. -VNA