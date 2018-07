La rencontre entre les dirigeants de HCM-Ville et de la JICA au Vietnam, le 18 juillet (Photo: VNA)

Ho Chi Minh-Ville, 19 juillet (VNA) - Les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville et les agences concernées ont convenu de rencontrer des représentants du bureau vietnamien de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) chaque trimestre pour promouvoir les projets financés par l'APD japonaise.



C’est ce qu’a déclaré Nguyen Thanh Phong, président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors d'une réunion avec le représentant en chef du bureau de la JICA au Vietnam, Tetsuo Konaka, le 18 juillet.



M. Phong a particulièrement apprécié l'aide de la JICA dans des projets visant à améliorer les infrastructures locales et le niveau de vie des populations, et lui a demandé de continuer de soutenir sa ville par des projets de développement financés par l'APD japonaise.



Il s'est néanmoins déclaré inquiet de la lenteur dans la mise en oeuvre de certains projets financés par l'APD, tels que la ligne de métro N° 1 (Ben Thanh-Suoi Tien) et la deuxième phase d'un projet d'amélioration de l'environnement aquatique, soulignant que les autorités municipales doivent prêter attention à ces projets et qu'il informerait la JICA immédiatement lorsque l'Assemblée nationale réajustera l’investissement total pour ces projets, afin que les deux parties puissent continuer à travailler ensemble.



Le fonctionnaire a noté que Ho Chi Minh-Ville considère la ligne de métro N° 1 comme un de ses projets importants, c’est pourquoi, en cas de difficultés dans le décaissement des fonds du budget de l’Etat, la ville avancerait des fonds pour la mise en œuvre du projet.



Il travaillera également en étroite collaboration avec la JICA pour préparer les procédures nécessaires d'autres projets, a-t-il ajouté.



Pour sa part, Tetsuo Konaka a remercié Ho Chi Minh-Ville de collaborer étroitement avec la JICA et a demandé aux deux parties d'améliorer leur coordination pour résoudre les obstacles à leurs projets.



Il a hautement apprécié les avances financières fournies par le budget municipal pour le projet de ligne de métro N° 1, en attendant la mise à disposition du capital correspondant du budget de l’Etat.



Il a également appelé à une coopération plus étroite pour finaliser les procédures techniques à soumettre au gouvernement afin de préparer la signature d'accords sur la poursuite de certains projets financés par l'APD japonaise à Ho Chi Minh-Ville. -VNA