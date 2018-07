Ho Chi Minh-Ville, un exemple de succès en matière de start-up. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un protocole d’accord de coopération a été signé le 27 juillet à Ho Chi Minh-Ville par l’Association municipale de l’informatique et l’Association de développement du commerce extérieur de Taïwan (Chine) pour partager des expériences, mesures et technologies sur le développement de la ville intelligente et aussi promouvoir les opportunités de coopération en la matière.

Selon ce document, les deux parties vont échanger des informations sur l’économie, le marché, le commerce et informer les entreprises vietnamiennes et taïwanaises les questions relatives aux marchandises, aux services et aux possibilités de coopération. Elles vont s’entraider dans la présentation de produits lors d'expositions, de foires, dans l’organisation d'échanges et de séminaires sur l’investissement et aussi étudier ensemble le marché.

Lam Nguyen Hai Long, président de l’Association de l’informatique de Ho Chi Minh-Ville, a affirmé que sa ville était un exemple de succès en matière de start-up et que l’association, avec une trentaine d’années de développement, joue un rôle important dans la coopération entre les entreprises et les autorités municipales. Elle joue aussi un rôle de conseiller sur les politiques de développement en matière de TIC.

Selon James Huang, disposant d'expériences dans le développement de villes intelligentes, ayant des compétences en recherche et développement (R&D), en fabrication d'équipements d'origine (Original Equipment Manufacturer - OEM) et en fabrication de conception d'origine (Original Design Manufacturing - ODM), l’Association de développement du commerce extérieur de Taïwan (Chine) souhaiterait coopérer avec la ville dans l’agriculture, l’éducation, la famille, la vente au détail, les transports…-VNA