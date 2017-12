Photo : SGGP

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La foire de promotion de la consommation 2017 se tiendra du 28 décembre au 2 janvier au Palais des sports de Phu Tho, dans le 11e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.



Organisé par le Service de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, cet événement s’inscrit dans le cadre du programme municipal «Mois des soldes», dont le but est de renforcer la connexion entre fabricants et consommateurs, et de stimuler la consommation.



Cette foire fera également écho à la campagne «Les Vietnamiens consomment vietnamien». Elle réunira plus de 280 entreprises qui exposeront, sur 460 stands, boissons, produits alimentaires, prêt-à-porter, chaussures et sandales, cosmétiques, produits d'artisanat, appareils ménagers, objets de décoration intérieure, produits électroniques... -CPV/VNA