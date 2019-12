Lancement de la Fête du printemps rouge 2020 à Ho Chi Minh-Ville. Photo: baovanhoa

Hanoï (VNA) - Le 17 décembre à Ho Chi Minh-Ville s’est tenue la cérémonie de lancement de la Fête du printemps rouge 2020 attirant des milliers de personnes.



Il s'agit de la plus grande campagne de don de sang en 2020, avec l'objectif d'ici au 1er mars 2020 de recevoir 56.000 poches de sang, garantissant ainsi la réserve de sang pendant les vacances du Nouvel An lunaire.



Dès après la cérémonie de lancement, plus de 1.000 unités de sang ont été collectées.

Réalisant 63 dons de sang, Ngo Quoc Tung, vivant dans le 8e arrondissement de Ho Chi Minh Ville a partagé: "Pour le moment, la banque de sang fait gravement défaut, alors je fais de mon mieux pour soutenir la ville. Beaucoup de gens craignent que le don de sang affecte la santé, je serai un exemple pour tout le monde".



La Fête du printemp rouge 2020 est une activité annuelle de la mégapole du Sud. Après 12 éditions, cet évènement a attiré des milliers de personnes à s'inscrire pour le don de sang, contribuant ainsi à fournir suffisamment d'unités de sang pour le traitement des malades après le Têt traditionnel. Depuis 1994, cette activité de don de sang humanitaire dans la ville a mobilisé plus de 2,5 millions de participants, collecté plus de 2,9 millions d'unités de sang. - CPV/VNA