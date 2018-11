Photo: baodautu

Hanoï (VNA) – Selon des données du Département général des Douanes, de janvier à octobre, le pays a exporté 26,2 millions de tonnes de ciment et clinker, pour un montant de plus d’un milliard de dollars, 73,4% en volume et 90,3% en valeur en un an.



Avec 29% du volume total, la Chine a conservé son trône parmi les importateurs, devant le Bangladesh avec 23% du total. En effet, elle a importé 7,6 millions de tonnes de ciment et clinker du Vietnam pour 277 millions de dollars.



En général, les exportations de ciment et clinker ont connu une croissance sur de nombreux marchés. De nouveaux noms sont apparus comme l’Arabie saoudite, l’Indonésie et le Chili.



« Cette filière a d’ores et déjà dépassé l’objectif fixé pour toute l’année. C’est un résultat remarquable dans le contexte où ce secteur est confronté au surplus d’offre sur le marché intérieur comme extérieur et à la chute du prix d’exportation, phénomène qui se prolonge depuis deux ans », a indiqué Nguyên Quang Cung, président de l’Association du ciment du Vietnam.-CPV/VNA