Photo: https://indonesiaexpat.id/



Jakarta (VNA) - Le budget de l’Indonésie a affiché un excédent impressionnant de 152.300 milliards de roupies (10 milliards de dollars) au premier semestre 2023, en grande partie grâce à la réalisation de 57% de l'objectif de collecte d'impôts.



Selon la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, les recettes totales au premier semestre se sont élevées à 1.407,9 billions de roupies, soit 57,2% de l'objectif annuel.



Ces recettes comprennent 970,2 billions de roupies de recettes fiscales, 135,4 billions de roupies de recettes douanières et droits d'accise et 302,1 billions de roupies de recettes non fiscales. -VNA