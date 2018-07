Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Au premier semestre de cette année, le marché automobile vietnamien a affiché une hausse du nombre d’automobiles assemblées dans le pays et assuré le contrôle des véhicules importés.

En six mois, le nombre d’automobiles assemblées dans le pays a grimpé d’environ 15,5% en variation annuelle pour atteindre 114.600 unités, témoignant d'une forte relance de ce secteur.

Ces résultats sont principalement dus à l’entrée en vigueur au début de l’année d’un bon nombre de mesures concernant le secteur automobile, dont celle annulant taxe d'importation sur les voitures issus des pays de l'ASEAN, la baisse de 5% de la taxe sur la consommation spéciale concernant les véhicules de moins de 2,0 litres et les arrêtés 116/2017/ND-CP et 125/2017/ND-CP.

Avec ces mesures, les compagnies automobiles nationales ont élargi leur production et augmenté leur productivité. Ainsi, le constructeur automobile Thaco Truong Hai (THACO) a inauguré en mars l’usine de production de voitures Thaco-Mazda d’une capacité de production prévisionnelle de 50.000 unités par an. La compagnie automobile Huyndai Thanh Cong a augmenté sa capacité de production à hauteur de 42.000 voitures par an.

En même temps, le nombre de voitures importées vendues sur le marché national est estimé à plus de 11.273 unités pour un montant de 188 millions de dollars (-68,6% en volume et -58% en valeur).

Selon les prévisions, les importations des voitures au troisième trimestre seront bien supérieures comparé à la moyenne du premier semestre.

A en croire les chiffres du ministère de l’Industrie et du Commerce, environ 235.000 véhicules seront été fabriqués ou assemblés au Vietnam cette année, soit un recul léger de 1,3% sur un an. –VNA