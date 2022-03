Hanoï (VNA) - À partir de 15h00 mardi 1er mars, le litre d'essence E5 RON 92 et RON 95 augmente de 547 dongs et 545 dongs, respectivement.

Photo d'illustration : VNA

Les prix sont désormais de 26.077 dongs le litre d’E5 RON 92, et 26.834 dongs le litre de RON 95.

Le pétrole lampant se vend à 19.978 dongs le litre ( 469 dongs), le diesel, 21.310 dongs le litre ( 509 dongs), et le mazout, 18.468 dongs le kilo ( 536 dongs).

Selon les ministères des Finances, de l’Industrie et du Commerce, les prix des carburants sur le marché mondial ont augmenté en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine et de la forte demande mondiale pour la relance économique.-VNA