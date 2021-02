Pêche au thon dans la province de Binh Thuân (Centre). Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La valeur totale des exportations de thon vietnamien vers l’Union européenne (UN) au cours de l’année 2020 s’est établie à 136 millions de dollars, en hausse de 136 millions de dollars, en hausse de 2,4% sur un an, selon le rapport rendu public le 17 février par l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Le chiffre d’affaires est lié à la mise en œuvre de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA) le premier août 2020. Les exportations de thon vers ce marché ont connu une croissance de 20% durant les trois derniers mois de 2020 par rapport à la même période de 2019, ce qui a porté le taux de croissance de toute l’année à 2,4%, et ce en dépit de la crise sanitaire covidienne, relate la VASEP.

Selon Nguyên Hà, experte du marché du thon de la VASEP, la hausse de la demande en thon en conserve dans les pays européens et la réduction ou l’exonération fiscales dans le cadre de l’EVFTA expliquent que les exportations de thon vietnamien en conserve vers cette région ont connu une croissance de 15% en 2020.

Concrètement, sur le marché italien, les exportations de thon cru et congelé en 2020 ont augmenté de 9% en glissement annuel, faisant de ce pays le premier importateur de thon vietnamien en Europe. Par ailleurs, en Allemagne, le Vietnam est devenu le cinquième fournisseur de thon, représentant 5% du volume total des importations de thon de ce pays, estime Nguyên Hà.

Lors du colloque de renforcement des exportations de thon vietnamien vers l’UE et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tenu en octobre 2020 dans la province de Khanh Hoà (Centre), deux mois après la validation de l’EVFTA, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a affirmé les belles perspectives pour les exportations de thon vietnamien vers ce marché. En août 2020, la valeur des exportations de thon vietnamien a atteint 11,4 millions de dollars, +8,6%, et en septembre, 11,9 millions de dollars, +13,3% par rapport au mois précédent.

Afin de profiter au mieux de l’EVFTA, les autorités locales et les entreprises exportatrices sont appelées à respecter les recommandations de développement durable, notamment en ce qui concerne les exploitations de produits halieutiques conformes aux dispositions internationales et la lutte contre l’INN. En plus, les entreprises sont conseillées de moderniser leurs technologies de transformation, de diversifier leurs produits selon les goûts des consommateurs tout en se pliant aux critères de sécurité alimentaire et de propriété intellectuelle exigés par l’UE.-CVN/VNA