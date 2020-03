Les exportations de thon vietnamien vers le Pérou ont connu forte hausse. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La valeur totale des exportations nationales de thon a atteint janvier près de 40 millions d’USD, en baisse de 31% en janvier par rapport à la même période de l’an dernier.



Selon le rapport rendu public par le Département général de la Douane, le 5 mars, la Chine a quitté le top 8 des plus importants importateurs de thon d’origine vietnamienne.



Le Pérou a augmenté de 279% ses importations de thon vietnamien. D’autres marchés comme la Russie, l’Algérie et l’Ukraine ont également affiché une augmentation à trois chiffres. Néanmoins, le nombre de débouchés s’est restreint à 55 au lieu de 65 l’an dernier, a informé ce même rapport.



Sur le marché américain, les exportations ont chuté de 30% en janvier par rapport à la même période de l’an dernier. Le thon en conserve, le filet du thon ainsi que le thon surgelé ont connu une baisse de plus de 40%. Par contre, les exportations de thon transformé ont bondi de 217% sur ce marché. Sur le marché européen, la valeur totale des exportations nationales de thon ont guère évolué en un an, excepté thon frais, surgelé et séché qui ont enregistré une légère hausse.



L’Italie augmente ses importations



L'Italie a augmenté de 313% ses importations de thon vietnamien, devenant le plus important importateur au sein de l’Union européenne (UE). Alors que les exportations de thon du Vietnam vers l'Allemagne et l'Espagne ont diminué, celles vers le Royaume-Uni, la Roumanie, la Slovénie et la République tchèque ont connu des croissances à 3 chiffres, respectivement de 748%, 351%, 145% et 124%. Il est prévu que le départ officiel du Royaume-Uni de l'UE en février affectera les exportations nationales de thon vers l'UE.



Selon l’Association de transformation et d’exportation des produits aquatiques du Vietnam (VASAP), bien que les exportations de thon vers d'autres pays en janvier 2020 n'aient pas été satisfaisantes, en raison de la longue période de congés à la fin du mois du Têt, cela a affecté les résultats des exportations. Par conséquent, ce chiffre ne reflète pas avec précision la situation dans un avenir proche.



Dans le contexte où l'épidémie de SRAS-Covid-2 se propage, les exportations de thon du Vietnam ces prochains mois, en particulier vers le marché chinois, ne devraient pas atteindre des sommets. - CVN/VNA

source